劉畊宏（中）過生日，女兒小泡芙（右1）和哥哥宇恩、妹妹珊珊親爸爸。（創映電影、量能影業提供）

因參加大陸親子實境秀《爸爸去哪兒》，劉畊宏的女兒小泡芙爆紅，圈粉無數，陪身為賽車電影《叱咤風雲》出品人之一的劉畊宏到劇組探班時，萌翻現場所有人。

當天，劉畊宏是帶著老婆王婉霏、兒子劉宇恩、小泡芙和小女兒珊珊一起到位在台中麗寶國際賽車場探班。宇恩看到賽車超興奮搶著上駕駛座體驗當一日賽車手，頗有乃父之風；小泡芙則是化身「迷你車模」，讓媽媽拍了好幾張長腿模照。

劉畊宏不僅是電影出品人，還化身賽車手，在《叱咤風雲》軋一角；由於探班當天是劉畊宏與導演陳奕先的生日，劇組用心為兩人準備蛋糕一同慶生。

劉畊宏透露自己與導演陳奕先為籌備《叱咤風雲》，花了6年時間，兩人更從合作關係變成朋友，甚至鄰居。2人希望透過電影，扭轉「賽車就是飆車」的錯誤觀念。劉畊宏說：「我們想拍的不只是賽車，而是『運動賽車』，為什麼全世界這麼多人瘋賽車？他們的運動精神和理念可以透過電影來帶觀眾認識這個運動，期待《叱咤風雲》可以帶給華人一個全新的賽車視野。」

(旺報 )