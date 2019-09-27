9月25日—10月7日，「兩岸情·李莊行」—2019海峽兩岸李莊文化交流活動在宜賓市舉行。活動以「一脈相承·共創未來」為主題，旨在發揮李莊「海峽兩岸交流基地」平台作用，延續「兩岸情·李莊行」活動成效，將文旅發展融入兩岸交流交往活動中，推進兩岸文化與旅遊融合發展。本次「李莊行交流活動」涵蓋「兩岸電子信息產業（宜賓）論壇」、 「中國李莊台胞之家」開館、兩岸旅遊文創聯合展、「歷史與未來·傳承與創 」中國李莊文創產業發展論壇、海峽兩岸旅遊新品（宜賓）推介會暨合作項目簽約等豐富多彩的交流內容，讓台灣嘉賓從經濟、文化、旅遊等多維度瞭解宜賓這座美麗的城市。

李莊古鎮設立「海峽兩岸交流基地」

「兩岸情·李莊行」—2019海峽兩岸李莊文化交流活動開幕式在宜賓市中山街小學鼓隊的擊鼓表演中正式拉開帷幕，少年青春昂揚，鼓聲雄渾磅礴，沿著長江邊延綿不絕。台灣歌手熊天平、楊洋現場致唱《一家親一個夢》。國務院台辦交流局局長黃文濤宣讀了中共中央台辦、國務院台辦批準在李莊古鎮設立「海峽兩岸交流基地」的批覆，並向宜賓市翠屏區委副書記、區長蘭宏彬授牌。

宜賓市中山街小學鼓隊表演

授牌儀式 左：國務院台辦交流局局長黃文濤 右：宜賓市翠屏區委副書記蘭宏彬

嘉賓啓動儀式 左起：翠屏區委書記 何永宏、台灣區電機電子工業同業公會高級顧問 尹啟銘、四川省台辦主任 羅治平、國民黨前副主席 林政則、國台辦交流局局長 黃文濤、宜賓市委副書記 黃河、台灣中華統一促進黨主席 張馥堂、南京博物院黨委書記 孫虎

國民黨前副主席林政則在接受採訪時表示兩岸經濟文化交流越來越頻繁，需要互助互協，取長補短，共同進步。李莊有兩岸同胞不可磨滅的共同歷史文化信仰，作為「海峽兩岸交流基地」將在日後兩岸交流中展現日益重要的地位。

國民黨前副主席林政則

兩岸專家為「李莊」文化發展共獻良策

「歷史與未來·傳承與創新」中國李莊文創產業發展論壇邀請了台北文化界知名人士、故宮博物院、南京博物院等專家共聚一堂，探索李莊文化產業發展的新模式、新途徑。

台灣中國文物協會、台灣優勢產業對外合作委員會主席主席王新力致辭祝賀此次活動圓滿舉行，並表示李莊在抗日戰爭時期盡李莊人上下全力對中國文物的保護留存，在戰火流離的艱難的時期慷慨接納1.2萬學者學子，譜寫出傳世佳作，李莊理應名垂青史，李莊人值得被後世尊敬。

《旺報》社社長黃清龍以《山高水長，典範永存-在李莊見證兩岸血脈相連、文脈同源》為內容展開精彩講演，表示文化是人心相通、增進互信的橋梁，李莊是一座值得深入挖掘的歷史文化古城，折射中國優秀傳統文化、涵養著中華民族海納百川的博大胸懷精神，時值抗日戰爭期間，李莊是大後方的文化中心，為中華民族文化的貢獻了無法估量的成就。

《旺報》社社長黃清龍

論壇就「探索李莊文化產業發展之路」展開對話，台北外雙溪（故宮博物院）文創項目策劃梁濬哲、南京市博物館六朝博物館綜合業務部主任、中國文化信息協會副會長孫力民等嘉賓紛紛就此以畢生經驗所學學識謀劃獻計，梁濬折表示李莊作為歷史文化名城，在發展中不但需兼顧「吃喝玩樂」的旅遊發展，更需要以「學」為發展基點，大力挖掘存在其中的海納百川的文化精神。

海峽兩岸旅遊新品（宜賓）推介會是兩岸文化旅遊交流合作的新平台，對促進兩岸文化和旅遊界互通信息、分享資源、交流經驗、共拓市場、深化友誼具有積極作用。台灣中華兩岸中華旅遊協會理事長、台灣大和旅行社董事長黃瑞榮致辭祝賀兩岸三地簽署戰略合作協議，期望未來兩岸在文化旅遊更進一步交流合作。此次推介了宜賓「兩海」生態旅遊文化示範區、五糧液景區、李莊古鎮景區，香港、澳門、台灣、成都、宜賓旅行商簽訂了戰略合作協議。

合作協議簽署儀式

近些年來，通過深挖李莊抗戰文化，大力弘揚李莊文化先烈和仁人志士在抗戰中焠鍊出的愛國主義精神，李莊先後承辦大型對台交流交往活動30余次，「兩岸情·李莊行」——2019海峽兩岸李莊文化交流活動是繼李莊獲批「海峽兩岸交流基地」後舉辦的首次大型兩岸交流活動，有助於發揮「海峽兩岸交流基地」平台作用，促進兩岸各領域交流合作和產業融合發展，持續提升李莊在台灣的美譽度和影響力，進一步擴大李莊對台交流的影響力和影響面。

(中時電子報)