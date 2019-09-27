2018年9月高雄市前鎮區爆發駭人的冰櫃藏屍命案，洪姓人妻及3子1女全家長期受先生丁盛芳家暴，洪婦最後慫恿負債累累的大兒子丁泰文，找來蔡、高等兩名同謀弒父奪產，檢察官分依殺害直系血親尊親屬及殺人罪將洪女母子及蔡、高等4人起訴；高雄地方法院下午宣判，判丁的妻子洪女8年、丁的長子18年以及蔡、高2共犯各13年、15年徒刑。

起訴書指出，47歲的死者丁盛芳與妻子洪瑞敏育有3子1女，但夫妻倆長期感情不睦，24歲的長子丁泰文因案假釋出獄後，在父親開設的水產店幫忙，但平常流連酒店，且常與友人蔡東諺、高志榮一起簽賭，債臺高築。

2018年5月丁盛芳又因細故遷怒家人，引發洪女及長子不滿，洪女曾對兒子說，「我無法再繼續與丁盛芳相處，一定要讓他從全家人的生活中消失。」兒子則因得知月前父母曾將一筆200萬元的款項交由親近友人保管，若殺死父親即可從中牟利，因而同意母親提議，兩人隨即擬定殺夫弒父計畫。

檢方查出，兒子原本提議由未成年的兩個弟弟下手，認為可因未成年而獲輕判，但母親認為兩個幼子成事不足，當場拒絕；兒子才又想起平時一起簽賭的友人蔡東諺、高志榮，其中蔡男曾在水產行幫忙時與父親不和，高男則缺錢花用，兩人聽聞丁泰文想法時，原本勸他放下逆倫念頭，但一聽到丁男說願支付他們各50萬元現金後，就被說服參與作案。

丁家么子在今年6月庭訊時陳述，從小就常因父親一不開心就打母親或賞他巴掌，甚至拿開山刀抵頸，法官問他「事後知道是母親和哥哥下手，你怎麼想？」丁家么子回說，「我會原諒他們，不會有怨恨，因為我相信他們忍很久才會這樣做」。

(中時 )