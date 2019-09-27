阿里山林鐵及文資處整修嘉義至十字路段的平交道，原枕木系統，改為軌道基鈑及預鑄平交道板創新工法，使用效期拉長，本月30日至10月9日施工期間停駛本線，預定10月10日復駛，阿里山國家森林遊樂區內祝山、沼平及神木等3支線則正常行駛。

林鐵及文資處表示，今年分2階段改善新生路、維新路、博東路、林森東路（崎頂）等4處平交道，採用軌道基鈑及預鑄平交道板創新工法，將既有木枕道釘改成基鈑扣件，增加鋼軌扣壓力，並利用預鑄平交道板取代既有的塑膠道板及瀝青路面，更安全、耐用，並降低車輛通行產生的噪音。

林鐵文資處表示，原枕木系統約每3年整修更換1次，此次平交道改善工程使用的基鈑至少可用20年以上，是阿里山林業鐵路平交道工程史上的創新突破。

林鐵文資處表示，第1階段維新路、新生路平交道已整修完工，第2階段博東路、林森東路（崎頂）平交道將施工，因此，阿里山林鐵本線自本月30日至10月9日停駛，阿里山國家森林遊樂區內祝山、沼平及神木等3支線正常行駛，民眾若要退換票，可至嘉義站、北門站、奮起湖站、阿里山站及台鐵各站售票窗口辦理，洽詢電話：（05）2762251北門車站、2256918嘉義票房。

(中時 )