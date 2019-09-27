本報昨天獨家批露，台大醫院連續發生兩次醫護人員擅自進入電腦系統查詢藝人病患個資而遭懲處罰錢的事件。今天情治單位又傳出，台大醫院電腦系統日前遭到大陸駭客攻破，進入系統內「逛了一圈」，由於內有不少國家元首及高階官員、VIP病患病歷資料，引起國安單位高度關切。

據了解，事件發生後相關單位立即封鎖消息，台大醫院也立刻循通報系統通報行政院資安處，資安專家緊急派員檢測，同時追查惡意網路攻擊來源，最後確認是來自大陸駭客攻擊，因狀況特殊，行政院列特別為三級資安事件，立即派遣人員前往進行資安檢測改善。

據了解，由於醫院存放病患資料的系統也遭駭，大陸駭客還透過國外進網站當跳板，進入系統內逛了一圈，造成國安單位相當緊張，擔心歷任元首、政府官員的病歷資料可能因此外流，後果恐不堪設想，但資料是否外流或破壞，相關單位都不願說說明。

行政院資安處目前將資安事件分為四級，一級是指網頁被置換或網頁短暫當機，二級指某些次要系統當機不能運作，較嚴重三級資安事件是指核心系統無法運作，最嚴重的四級資安事件是許多機關核心系統全面當機，重要資料包括國家機密外洩，但迄今未曾發生。

恰巧日前國防部也主動公布，近幾年來，國軍最常遭駭的單位，竟然是國軍的各軍醫院。光是去年就被攻擊1億6245萬餘次。

軍方人士指出，近年大陸網軍積極惡意攻擊國軍醫院系統，應該是企圖竊取軍人就醫時的軍保及健保資料，同時與大陸掌握的台灣軍方人員個資進行比對，正確掌握軍方人員身分後進行情報作為。

由此脈絡可以研判，大陸網軍目標對準台大醫院，應該也是企圖透過台大醫院的VIP資料，掌握我方元首與曾去就醫的各級官員資料。

日前台大醫院才發生醫護為打聽藝人林志玲是否有喜，至少10多人進入院內電腦系統查詢，結果遭抓包罰錢的事件，如今又發生大陸網路攻擊，政府部門應該正視問題的嚴重性，防止類似事件再度發生。

台大醫院表示，平常醫院就常遭到攻擊，但是資安人員相當注意防護，近日並無異常攻擊行為。本報也向行政院資安處以及負責監督資安的行政院政務委員吳政忠查證，但一整天都未獲得回應。

(中時電子報)