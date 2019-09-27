【旺董開講】《 韓國瑜！蔡英文！台灣的未來是什麼？》

旺旺集團董事長蔡衍明擔任YouTuber，不到兩個月訂閱人數高達41.6萬人，足見網友迴響大。旺董快人快語，爆料許多政商內情，讓網友黏著度一級棒。今天董旺再談《蔡英文 韓國瑜 台灣的未來？》，他坦言：其實我是對台灣蠻失望的，覺得這一場選舉好像打架，離大選剩下100多天，大家好像都只是在潑屎潑尿。

董旺表示，抹黑、抹紅那些講的東西很多很小的事情，像中天新聞也好，甚至政論節目也好，內容全都是在替韓國瑜解說，很多小事他被人家潑下去，大家就在解釋東解釋西，內容只是為了替他洗刷。而其他台好像就在汙衊，他覺得要講公平話。

董旺特地舉大家在批蔡英文假證書為例，他覺得選舉剩下100幾天，假證書這些都是小事，不會因為她是假證書她不會選，也不會因為這樣子讓她民調（下降），頂多再下降1%好不好。所以，他覺得再怎麼樣，2020年的選舉一定有蔡英文，一定有韓國瑜。

董旺強調：蔡韓應該要開始來講一些他們未來要做的事情，可以讓媒體來評論，讓真正在關心台灣未來的人能真的了解我們自己的未來是什麼？

(中時電子報)