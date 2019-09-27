近期許多單位響應「真人開箱」，人安基金會跟上這波風潮，拍攝「街友真人開箱」，希望社會大眾在觀看有趣的各行各業開箱照片之餘，能夠一起關心社會黑暗角落中，平時難以注意到的街友族群。

長期服務、關懷社會經濟弱勢的人安基金會跟上了這一股「真人開箱風潮」，但有別於「職業」開箱，人安選擇分享一般社會大眾難以注意到的族群──街友，成為最不一樣的開箱文。

人安基金會為了更能讓民眾認識生活艱辛的街友，將開箱照片變成「開箱影片」，逐項拍攝街友身邊的物品，從一個裝著幾個銅板的小塑膠袋、幾張破舊不堪的厚紙板、一包包的舊衣物、一雙10元可買到的拖鞋、一個拉鍊已經無法拉上的後背包等物品。

人安基金會希望，透過這些一般人眼中一點也不有趣、甚至一文不值的物品們，讓網友認識到街友族群生活的不易與艱困，並盼望能夠匯聚改變的力量，一起營造一個溫暖的社會。愛心專線：02-28361600＃293、296。

(中時 )