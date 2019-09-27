大陸「中外辦學」合作的大學相當多，不過都是知名外國學校到大陸辦學；近日中國高等教育學會發布《高等學校境外辦學指南》，提供大陸大學在境外辦學的範圍、條件、審批程式等，以及實際操作層面指導，顯示大陸高等教育已經從「引進來」到「走出去」！主辦單位並表示將會逐國寫成辦學「國別指南」，目前已經完成了義大利、泰國、斯里蘭卡3個國家。

根據陸媒報導，在大陸教育部的指導下，編了一年半、60幾萬字的《高等學校境外辦學指南（試行）（2019年版）》近日發布。主編的中國高等教育學會表示，事實上，2015年大陸就取消了大學境外辦學行政審批，而由學校自主發展；目前大陸大學在境外辦學的機構和專案共128個，隨著大陸教育對外開放的步伐進一步加快，大學境外辦學活動日益增多，希望得到專業化指導的呼聲日益強烈。

中國高等教育學會指出，境外辦學涉及國內外多方因素，內容複雜，過程曲折。中方大學首先必須加強「頂層設計」，統籌國內外資源，找出自身辦學特色與優勢，制定可行的發展規劃和發展戰略，還要找到發展模式與生源定位，才能避免同質化競爭。

其次要加強風險防控。學會指出，大學要密切關注國際局勢、雙邊關係的變化，熟悉並遵守當地的法律法規和辦學規範，增強風險意識，做好政策法律、風俗文化、土地、教育教學設施、資產財務等各類風險的解析和評估工作，完善應急處置預案。

最後要加強品質保障。學會提醒，大學要著力推進學科專業和師資隊伍建設，精心設計課程體系和教學內容，健全自我評估、同行評估和政府評估的機制，主動探索符合境外辦學實際的評估方式、標準和程式，構建和完善智慧財產權保護的有效機制，持續轉化已有建設成果和資源。

值得注意的是，這本《指南》書名有「試行」、「2019年版」字眼，學會指出，該書的編制發布將是一項長期性常規工作，中國高等教育學會將根據需要，定期更新和調整。

(旺報 )