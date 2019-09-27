能源議題在全球越來越受重視，為讓台灣孩子從小養成珍惜能源、重視綠能發展的觀念，逢甲大學設置一座「生質能魔法園區」，內部設有氫氣魔術坊、生質氣體火箭等手作體驗，透過遊樂園的方式帶領民眾了解原料醱酵、探索生質能源的奧妙。

在教育部、台中市教育局代表見證下，「生質能魔法園區」27日正式揭牌營運。逢甲大學校長李秉乾指出，能源議題備受世界關注，不只台灣政府近年來積極推動綠能，Apple公司日前也宣布將逐步以綠色能源生產蘋果產品，顯示綠能發展是未來趨勢。

推動大學社會責任，逢甲執行教育部「潔能系統整合與應用人才培育計畫」，特別建置這座「生質能魔法園區」，將作為綠能發展的實踐基地，其內部分為三大部分，其中的「諧能（Synergy）展示場域」展出生質氣產製、儲存、純化及能源轉換體驗平台，民眾來此能了解沼液綠肥澆灌、風電與鋰電池儲能觀摩。

此外，「綠能創客基地」則展示氣態生質能源技術的產製、純化及能源配送，現場可嘗試DIY製作燃料電池、生質能火箭等；至於「零碳排綠色氫加氣站」則能利用廢水產製氫氣、沼氣等，並能體驗燃料棒製作、氫能車。

逢甲指出，「生質能魔法園區」未來將作為常設性教學、示範場地，也將配合VR虛擬實境、讓民眾體驗離岸風力的操作，每周一至五上午10點至下午5點開放民眾參觀。

(中時 )