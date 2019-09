張信哲2020年4月28日《未來式》世界巡迴演唱會將唱進英國「皇家阿爾伯特音樂廳」,這也是他在2011年就以《I SAW》演唱會後,二度唱進英國,昨特地飛倫敦,由曾擔任艾爾頓強經紀人的哈維哥德史密斯陪同下舉行宣傳記者會,也接受英國主流媒體專訪,為張信哲張羅拓展西進版圖。

張信哲2020年4月28日《未來式》世界巡迴演唱會將唱進英國「皇家阿爾伯特音樂廳」。(潮水音樂提供)

具有148年歷史的皇家阿爾伯特音樂廳,被視做全球音樂家的終極殿堂,包括披頭士樂團(The Beatles)、阿巴合唱團(ABBA)、艾瑞克.克萊普頓(Eric Clapton)、羅比威廉斯(Robbie Williams)、女神卡卡(Lady Gaga)和愛岱兒(Adele)等國際巨星和交響樂團皆曾於此演出。

張信哲《未來式》巡演自去年10月於北京凱迪拉克中心起跑,當時即宣布此套演唱會將以「地標」為主體,計畫唱進全球各城市指標場館。張信哲有感於韓樂風靡全球,並表示,自己願意為華語流行音樂耕耘海外盡一份心力,尤其現在全球對中文感興趣的人很多,希望以自己的音樂打開東西方大門:「wants to “open the gate” between East and West with my pop music」。

張信哲赴英國宣傳演唱會,抽空看超級網紅Ant Middleton的巡迴秀《Mind over muscle》。(潮水音樂提供)

昨張信哲也抽空觀賞英國超級網紅Ant Middleton的巡迴秀《Mind over muscle》,同為哈維旗下藝人的Ant,不僅出身特種部隊、也是當紅「Channel 4」生存實境節目主持人,熱情邀約張信哲上節目,還再三保證不「虐待」、會設計特別環節,不會把阿哲「操到死」,讓張信哲覺得新鮮,已經躍躍欲試。

(中時 )