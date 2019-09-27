「韓版杉菜」具惠善和「千頌伊弟弟」安宰賢3年婚姻告終，最近安宰賢透過律師正式提出離婚訴訟，以夫妻其中另一方的過失為依據向法院申請離婚，形同正式翻臉。今(27日)具惠善在IG發表新歌，光是歌名〈死了才可以嗎2019〉就引發熱議，她親自創作的歌詞還說道：「在無法忍受的離別中，為什麼要活著呢」，令人擔心。

安宰賢上周向水原地方法院家庭法院提出離婚訴訟，具惠善隨後強調婚變責任在男方身上，她會如實交出照片等證據，交由法院裁定誰是誰非。整個夏天都在住院的具惠善，日前終於康復出院，昨她突然宣告要推出新歌，今歌詞曝光與外界猜測的一樣，所說的疑似就是婚變後的心情。

具惠善歌詞寫道：「在孤獨中沒空回想，每天在你的夢裡，酒醉睡著的夢裡，明天真的會比今天好嗎，希望成了絕望，回憶成了罪惡」，「陷入無法忍受的離別，為什麼要活著呢，當你唱著那些歌溫暖我時，我是不是只能死去」，「沒有什麼是永恆的，沒有，在無法忍受的離別中，我，永遠沒有我自己，只有屬於你的我」。

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(中時電子報)