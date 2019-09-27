過去大陸引進洋學校的多，赴外辦學的少，去年的統計顯示，在大陸中外合作辦學2600所學校，境外辦學僅128校，極不平衡。不過大陸近年來高等教育實力突飛猛進，最新的泰晤士高等教育全球大學排行榜，北京清華、北大更成為亞洲冠亞軍，輾壓新加坡、日本等傳統亞洲高教強國。《高等學校境外辦學指南》的出爐，意味著大陸大學將啟動「海外拓殖時代」。

大陸知名的中外合辦很多，從寧波諾丁漢大學、西交利物浦大學、溫州肯恩大學、上海紐約大學、昆山杜克大學等，在大陸開枝散葉，在讀生約60萬人，畢業生約160萬人；與之相比，中國名校在海外生根發芽還未成氣候，去年6月全大陸首屆大學境外辦學研討指出，大陸共21個省市、84所大學境外辦學，但境外辦學機構和專案僅128個，其中一種模式「中方大學海外獨立辦學」，最有名的案例包括廈門大學馬來西亞分校、北京大學滙豐商學院英國校區、大連海事大學斯里蘭卡分校等10餘所，約占境外辦學總量約10％。

另外一種模式是中外大學聯合辦學，由中方大學與境外教育機構合作，採用「X＋X」辦學形式，學生短期在華學習，大部分時間在海外學習，如北京清華大學全球創新學院、北師大-卡迪夫中文學院等；最後一種模式是境外政府、企業或組織提供辦學條件，由中方相對獨立教育教學管理，如北京語言大學東京學院等。

值得一提的是，大陸的重要國策「一帶一路」，也帶動了境外辦學的許多可能性。像此次發布的《高等學校境外辦學指南》，「國別指南」中已經完成的義大利、泰國、斯里蘭卡，都是「一帶一路」國家。

大陸開始崛起，綜合國力更加豐實，反映在高等教育上，泰晤士高等教育2020全球大學排行榜，北京清華、北大奪下亞洲冠亞軍，這也使得大陸大學更有自信「走出去」。

(旺報 )