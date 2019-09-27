新北市中和區公所為提供市民安全舒適的運動場所，打造都市運動公園，斥資943萬元改善錦和運動公園內的籃球場、網球場及環山步道公園燈。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所為提供市民安全舒適的運動場所，打造都市運動公園，斥資943萬元改善錦和運動公園內的籃球場、網球場及環山步道公園燈。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所為提供市民安全舒適的運動場所，打造都市運動公園，斥資943萬元改善錦和運動公園內的籃球場、網球場及環山步道公園燈。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所為提供市民安全舒適的運動場所，打造都市運動公園，斥資943萬元改善錦和運動公園內的籃球場、網球場及環山步道公園燈，9月正式啟用，由新北市民政局長柯慶忠、中和區長賴俊達、民意代表等一起宣布，歡迎民眾踴躍使用。

賴俊達表示，因球場使用年限已過，地坪破裂、積水嚴重，環山步道更是缺乏照明，有安全上的疑慮；公所全面檢視並作改善，於6月進場針對地坪、基礎進行整修，並全面汰換圍網、球框及球網，除此之外，周邊座椅及環場道路亦同時更新，環山步道更是增加照明設施，大大提升市民舒適安全的運動休憩品質，讓市民能夠盡情揮灑熱情地汗水。

球場地坪改善工程採取國際標準規定設計施工，透過地盤改良、6道壓克力塗層等紮實工序，與錦和足球場均符合國際賽事之標準場地，讓本區運動場更增添新氣象，打造為國際運動場公園。

中和區公所表示，錦和運動公園位於錦和路、中正路口，擁有400公尺跑道與大面積綠色草坪的運動公園，當中籃球場、網球場及環山步道區域每月使用人次達9萬人次，斥資943萬元重新整建球場地坪及環山步道照明設施，打造舒適安全休憩空間，為市民創造宜居健康城市。

(中時 )