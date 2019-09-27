勞動部推動「微型創業鳳凰貸款」已12年餘，今（27）日在台北車站1樓大廳舉辦「創業鳳凰生活節-鳳凰夢想市集」，結合形象影片首映會、創業職人講堂、時光回顧展等活動，多位歷屆楷模齊聚一堂暢談創業甘苦，現場市集熱鬧滾滾，吸引民眾滿載而歸。

「創業鳳凰生活節-鳳凰夢想市集」由形象影片首映會揭開序幕，透過3位鳳凰創業家奮鬥的真實故事以及勞動部創業資源的挹注，成功翻轉人生。2位影片主角，經營手作坊的沈鳳珠、油壓機械設備公司的陳慶松都親自出席，感謝勞動部的支持與輔導。

勞動部常務次長林三貴表示，微型創業鳳凰貸款自民國96年開辦，致力陪伴創業頭家在創業路上站穩腳步，希望透過影片傳遞微型創業精神的可貴，期許勞動部做創業頭家的後盾，並由衷感謝12年來的合作夥伴。

今日同時頒發「創業鳳凰生活節-鳳凰GO購樂」頭獎GOGORO 3，獲得大獎民眾直呼真的太幸運了。「鳳凰夢想市集」串聯27個優秀鳳凰店家展售別具特色商品，讓民眾邊吃邊買又好逛。

現場還有「創業職人講堂」及「鳳凰時光回顧展」，透過動態活動及靜態展覽方式，增進民眾對創業實務的瞭解。「創業職人講堂」由新竹「赫曼咖啡」王進忠先生分享黑手起家，靠咖啡改變命運的創業奇蹟，並邀請2位歷屆楷模互動交流。「鳳凰時光回顧展」以歷年楷模創業事蹟及創業勉勵語，讓民眾更清楚創業過程與寶貴經驗。

發展署表示，微型創業鳳凰貸款已於本年將最高貸款額度提高為200萬元，並提供免費創業研習課程與諮詢輔導。

(中時 )