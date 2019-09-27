▲廖述麟的「與火雞共舞」藝術創作。（文化局提供／楊樹煌南投傳真）

南投縣知名藝術家也是南投縣美術協會理事長廖述麟應南投縣政府文化局之邀，目前正在玉山展覽室舉辦「廖述麟水墨個展」，展期至10月2日，廖述麟的畫作，題材多元豐富，畫風雅致，意涵雋永，喜藝術的民眾，值得把握最後展期，前往細細品味欣賞。

廖述麟藝術創作的啟蒙老師為趙松泉老師及劭佑庚老師，他在就讀國立藝專時，科展就曾榮獲國畫及篆刻第１名，畢業後從事藝術教育工作。而後再返回母校國立台灣藝術大學造型研究所深造，師承蘇峰男教授、歐豪年及李奇茂等名家，發表「以形寫神造心境－與火雞共舞」畢業論文。

廖述麟理事長歷年來在藝術的創作上從未間斷，曾榮獲玉山美術獎首獎、清溪文藝金環獎首獎等佳績，作品更榮獲不少文化及藝術機構的永久典藏。

由於廖述麟長年熱心參與藝術文化，作育英才，同時廣結善緣，人脈豐富，因而榮獲當選南投縣最具代表性的藝文團體－南投縣美術學會理事長，推動投縣藝術發展不遺餘力，無私奉獻的精神令人感佩。

廖述麟理事長的水墨創作包羅萬象，農家田園與花鳥山林是最常見的題材，對鳥禽走獸的形描繪更是靈活生動。作品描繪外在景物，充分展現其生活的體驗與樂趣，更透露出他樸實純真的性情。

尤其廖理事長的水墨技法純熟，創作題材多樣且豐富，表現出外物與自我互相觀照，並透過畫作與欣賞者分享觸發的生命情趣與感悟。其水墨個展將在10月2日結束，值得大家前往觀賞，並細細品味。

(中時 )