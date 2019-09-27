針對大港開唱爆粗口爭議，高雄巿議會國民黨議員邱于軒、李眉蓁、宋立彬、陳若翠等人，再度輪番提出質疑，被問到看完後可能觸犯什麼罪，警察局長李永癸表示「公然汙辱」，藍軍議員則要求，該法辦的就法辦。

李眉蓁播放大港開唱爭議影片，如呱吉、滅火器樂團、李柏惟在台上飆粗話，她詢問警察局長李永癸這是否有違法？李答已涉公然侮辱罪，也回答議員提問，不會讓自己的小孩去參加這樣的活動。

李眉蓁認為，當時的文化局代理局長王文翠，欠市民一個道歉，要求必須深刻檢討，如果今天不爆發，她認為文化局就沒有任何的處置，韓市長說要推動良好教育，但民進黨一直打擊、攻擊，這樣的活動文化部有補助，而文化局是主辦單位，卻一點監督也沒有。

邱于軒補充，這不叫「查水表」，而是監督！王文翠回應，未來活動契約會做實質的約束，我們也覺得非常不妥，未來監督會更加檢討。

宋立彬也提到，憂心下一代的教育，難道是民進黨所謂的高雄價值嗎？他透露，自己9歲的小孩也有樣學樣飆髒話，疾呼希望給下一代文化健全的好環境。

高雄巿長韓國瑜認為，看到大港開唱節錄的，他的感慨很多是攻擊、批判他的，這已經不是藝術了，界定成藝術，似乎貶低了。有句話說「學好3年，學壞3天」，魔鬼的誘惑多麼巨大，把一個血氣方剛的年輕人，帶到複雜感官的誘惑。

他認為，粗俗不入流，甚至下流，自定為藝術2個字非常危險，而自己主政高市期間，樂意推動提升高雄經濟、教育，照顧弱勢團體之外，期望未來高雄充滿文化、文明，這才是我們追求的價值，否則失去這樣目標。

(中時 )