潘迎紫27日參加華視《超級同學會》，與謝祖武、湯志偉、林辰唏、呂紹齊一起上節目宣傳舞台劇《最後一封情書》。潘迎紫當年以《浴火鳳凰》、《一代女皇》、《神雕俠侶》走紅全台，她笑稱首次來華視，「我第一次來華視，本來以為之前錄《小燕之夜》是華視，後來聽工作人員說才發現不是，以前老三台那時候拍戲都在中視攝影棚較多。」

潘迎紫挑戰舞台劇，坦言壓力大，她表示，「舞台劇不能NG，很緊張，衣服、裙子掉了都會播出去。」她與林辰唏劇中也有不少火花，林辰晰笑說：「這樣講很失禮，我媽跟我阿嬤因為老家只有三台，從小就跟他們一起看潘姊的戲，印象最深的就是古裝小龍女。」林辰晰透露，知道要合作的當下很吃驚，第一時間跟媽媽說，感覺很不真實，她也很緊張怎麼跟長輩相處。

潘迎紫挑戰舞台劇，坦言壓力大。（華視提供）

談到潘迎紫的養生秘訣，謝祖武神秘一笑，「她很養生只吃魚，一直在運動靠牆拉筋。除了水以外，她跟大家一樣三餐照吃，還帶很多月餅、蛋捲等糖分很高的東西到現場，我跟湯志偉拚命吃。」講到這裡他忽然轉頭問潘迎紫，「現在發現，你好像都沒吃。」潘迎紫笑回，「你們多吃點我少吃點，省給你們吃了。」她2個月來台參加記者會才知道自己來自豬瘟疫區，被攔下來照X光時超緊張，連忙思考有無攜帶豬肉乾、豬肉絲拌手禮，這一次來台帶的餅連豬油成分都避開，相當小心。

(中時 )