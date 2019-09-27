頭份市公所27日上午舉行祭孔大典，以拔智慧筆代替傳統拔智慧毛。〔謝明俊攝〕

頭份市公所27日上午舉行祭孔大典，由市長羅雪珠〔中者」主祭，立委徐志榮〔左三〕陪祭。〔謝明俊攝〕

頭份義民廟內有侍奉至聖先師孔子，因此頭份市公所選在這裡舉行祭孔大典，來弘揚尊師重道精神。〔謝明俊攝〕

頭份市公所祭孔大典

頭份市舉辦祭孔大典

謝明俊／苗栗報導

教師節前夕，頭份市公所為了傳承尊師重道傳統，27日上午在頭份義民廟舉行祭孔大典，頭份鎮公所別出心裁地，將原有拔智慧毛活動，改變成拔智慧筆，希望所有拔筆成功的同學們都能增添智慧，考試順利。儀典中並安排頭份國小精彩的國樂表演、敬師奉茶、分享壽桃等活動，並頒獎給參加語文競賽優秀學生。

頭份市公所是在27日上午在頭份義民廟舉行「頭份市108年度教師節慶祝大會暨大成至聖先師聖誕祭典」，除祭拜大成至聖先師外，也頒獎給語文競賽優秀學生、老師及指導老師，以及暑期樂活營營隊績優老師，會中並安排頭份國小國樂團的精采表演，還有敬師奉茶及分享壽桃等活動。

在這次祭孔活動中最為特別的是，將過去傳統祭孔大典時，必須宰殺一頭活牛，供到場人士爭拔智慧毛，頭份市公所從多年前就改用筆來代替牛毛供人拔取，名為智慧筆。

頭份市長羅雪珠表示，紀念孔子既為提倡尊師重道的風氣，也為發揚聖人有教無類、因材施教的教育理念，並藉著奉茶儀式感謝老師、長輩們平日的諄諄教誨與無私奉獻。而所拔的智慧筆都由大成至聖先師加持過，讓大家增添智慧，考試順利

(中時 )