明天是一年一度教師節！斗六市鎮南國小校長梁博雍27日贈送120個教師客製化的「翻轉杯」，繡上老師想要的名字、小名或者是綽號，期許睹物思「翻轉」；小朋友則在驚喜袋牆放入想送給老師的小小禮物或卡片。
鎮南國小過教師節如兒童節一般熱鬧，27日除家長會贈送500元禮券，校長梁博雍致贈繡著每個老師名字的翻轉杯，用意是祝福「教學有積極創新的思維」，家長會長張翔盛加碼請喝咖啡
老師們表示「很窩心」，繡的是自己喜愛的小名，一名男老師找到繡著「龍捲風」的杯子，開心說「嘿嘿，我是龍捲風！」女外籍老師找到自己的杯子，看起來相當驚喜。
校長梁博雍說，開學日起輔導室就規畫認識師長的櫥窗，本周舉行「老師謝謝您」的點歌祝福，還有一面「驚喜袋」牆讓小朋友把感恩的心意放入袋內，他也收到卡片、巧克力。
27日謝師恩慶祝大會，一名外籍老師上台介紹美國、印度、愛爾蘭的教師節作法，印度方式類似台灣的兒童節，上下課時間顛倒！美國學生大多數會送花致意。
梁博雍在西螺文昌國小任內曾請視障按摩師傅到校幫老師肩頸放鬆，獲得熱烈迴響，27日慶祝大會安排「按摩樂」，讓學生幫老師按摩10分鐘，其他學生唱歌陪伴，讓老師體驗尊寵的敬師節。
(中時 )
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