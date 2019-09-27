新北市中和區光復國小今（27）日揭牌「愛的書庫」，正式成為台灣閱讀文化基金會「愛的書箱循環行列」第307個據點。（教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區光復國小今（27）日揭牌「愛的書庫」，正式成為台灣閱讀文化基金會「愛的書箱循環行列」第307個據點。（教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區光復國小今（27）日揭牌「愛的書庫」，正式成為台灣閱讀文化基金會「愛的書箱循環行列」第307個據點，不僅讓校內班級有多元讀物的選擇，同時也提供新北市學校線上借閱，實現「共讀分享、智慧循環」的理念。

財團法人台灣閱讀文化基金會「愛的書庫」於2005年4月成立，並規畫在每個縣市鄉鎮成立「愛的書庫」，以推動學校及社區閱讀活動為宗旨，結合各界捐贈與贊助之經費，設置書庫及運送書箱，並由公益物流新竹物流股份有限公司協助書箱流通運送，讓所有捐助的愛心轉化成書籍活水。

光復國小校長張明賢說，今年加入「愛的書庫」行列，很感謝社會企業願意回饋地方文教資源，也非常感謝忠欣股份有限公司等單位捐贈50個書箱，每箱35本圖書，未來新北市各學校和校內班級都可以共讀借閱。

教育局表示，教師節前夕因企業的愛心而更顯溫馨，新北市也為提升學生語文能力，長期致力推動閱讀教育，將閱讀教育視為各校重點發展項目，改制後共改造了284所並新建18所公共圖書館及學校圖書館。

學生個人持書率更從每人16本提昇至每人34本，108年預計再改造12所學校圖書館。期盼藉此活動能拋磚引玉，引進更多民間資源，發揮「公私協力」、「資源共享」的精神，讓更多元的閱讀資源能進到學校深化學生的閱讀力。

(中時 )