阿根廷球星梅西（Lionel Messi）日前力壓范戴克（Virgil van Dijk）與C.羅納多（Cristiano Ronaldo），生涯第6度榮膺「世界足球先生」（含與歐洲金球獎合併時期），未料尼加拉瓜隊長喊冤說他根本沒投到票，埃及隊長薩拉（Mohamed Salah）的投票則是「空白」，國際足總（FIFA）今天也出面澄清「幽靈票」爭議。

「我們確認過所有尼加拉瓜足協提交的投票文件，都有經過官方的簽名與蓋章，投票內容也與我們在官網上所公布的一致。對於相關爭議，我們正在詢問尼加拉瓜足協。」一位FIFA發言人如是說。

尼國「幽靈票」爭議爆發，主要是FIFA公布尼國男足隊長巴雷拉（Juan Barrera）把第1名選票投給了梅西，2、3名選票依序是利物浦邊鋒馬內（Sadio Mane）與C羅。但巴雷拉在推特上喊冤，表示今年他根本沒參與投票，任何他投給誰的訊息都是錯誤的，接受媒體訪問時也再度重申。

「我『沒有』投給梅西！去年我投了，但今年沒有。」巴雷拉表示，去年他收到一封e-mail，有如何投票的詳細說明，今年卻啥也沒收到。

世界足球先生（現正式名稱應為FIFA年度最佳男子球員）是由FIFA各會員國的國家隊隊長、教頭及媒體代表投票選出，今年「幽靈票」爭議看來是尼國足協行政作業的問題，卻也有埃及隊長、教頭投票無效的狀況，打擊了獎項的公信力。

對於無效票的爭議，FIFA解釋埃及足協所繳交的薩拉選票，簽名全為大寫字體，看起來不像真的，投票表格也沒有足協祕書長簽名，不合規定。同樣狀況也發生在國家隊教頭的選票中，因此都未列入計算。

事實上，埃及今夏主辦非洲國家盃足賽，但國家隊在16強被南非淘汰，足協高層引咎辭職後，相關事務就陷入一團混亂。FIFA雖於8月派遣團隊進駐接管，仍在世足先生票選一事出包。

台灣方面，中華男足隊長陳柏良的1至3名選票分別投給梅西、C羅與巴塞隆納的荷蘭中場德榮（Frenkie de Jong），總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）則選擇了梅西、范戴克與尤文圖斯的荷蘭後衛狄利特（Matthijs de Ligt）。媒體代表為愛爾達體育台主播洪志瑋，投給了范戴克、馬內、C羅。

(中時電子報)