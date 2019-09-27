台中市長盧秀燕27日強調，一定持續強力稽查，如查獲違法業者一律移送法辦。（盧金足攝）

台中市傳出有餐飲主題餐廳，領有合法商業登記證，但經營型態恐有假借合法名義，違法從事賭博的疑慮。台中市長盧秀燕27日在議會答詢時表示，一定持續強力稽查，如查獲違法業者一律移送法辦；至於自治條例目前還在討論中，市府的態度就是不准、不會開放，一定讓違法的人無法做生意！

市議會27日舉行臨時會，由警察局長楊源明進行「台中市百家樂主題餐廳目前現況及管理」專案報告。調查台中市目前博弈遊戲主題餐廳共12家，警局今年迄今查獲5家涉嫌營利賭博罪，已依刑法賭博罪，將相關人等移送台中地檢署偵辦及依社會秩序維護法裁處。

盧秀燕強調，絕不容許掛羊頭賣狗肉的違法行為，她的態度很清楚，就是持續強力稽查與執法，如有違法一律移送法辦，不會有不清楚或抓不到的情況，各局處都要動起來，運用手上有的辦法進行查緝。

楊源明表示，台中市是全台最積極查辦的縣市，將持續全面清查台中市博弈主題餐廳並列冊管制，不定期編排勤務實施臨檢查察，深入偵蒐違法事證，報請檢察官指揮偵辦，並結合市府聯合稽查小組，將列管遊戲主題餐廳優先納入「維護公共安全暨影響治安行業聯合稽查」，共同打擊不法。

台中市許多百家樂主題餐廳變相經營賭博活動，「掛羊頭賣狗肉」，議員質疑警方視而不見，查緝不力，卻針對公園裡老人家下棋，疑似幾十元賭注強力取締，引起民怨，市議員邱素貞希望警方對於長輩下棋賭注休閒娛樂，盡量規勸，不要動不動就移送法辦。

邱素貞說，台中市部分百家樂主題餐廳，表面上經營餐廳，但暗地裡變相經營賭博活動，餐廳只見賭具、不見餐具，影響治安，警方對百家樂主題餐廳變相經營賭博活動取締消極，對於公園裡老人家下棋卻緊迫盯人。

警察局指出，這類新興的博弈主題餐廳多以餐館業、休閒活動場館業及資訊休閒業等類別申請合法商業登記，業者如有暗中經營從事賭博行為，將觸犯刑法及社會秩序維護法等相關法令規定，目前市府先從建管、消防等違規態樣加強管理稽查，另如涉及賭博行為，立即依法偵處究辦。

(中時 )