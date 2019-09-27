人權團體「人權觀察」今天表示，埃及自上週末爆發反總統示威以來，當局已逮捕近2000人，這恐怕是埃及前總統穆西（Mohamed Morsi）2013年遭推翻後開羅政府最大規模鎮壓行動。

人權觀察（Human Rights Watch）還指出，埃及當局為了防止再度出現任何公然反對總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）的行動，也封鎖或中斷各種網路服務和網站。

人權觀察在聲明中表示：「被捕民眾的律師在他們的社群網頁公布數起案例，許多人只是『在錯誤時間出現在錯誤地點』，或手機裡存有批評當局的內容，就遭到安全部隊任意逮捕。」

不僅如此，「政府還在開羅、亞力山卓和其他城市的主要道路和廣場內部及四周部署制服和便衣警察，隨機攔下行人搜索盤查，強迫他們秀出手機和社群媒體帳號的內容」。

埃及當局普遍被視為中東地區最專制的政府之一，上週末爆發的罕見反政府示威，是由埃及流亡商人阿里（Mohamed Ali）一支爆紅影片引發。

阿里在片中指控塞西花大錢蓋官邸，納稅人卻因國家接受國際貨幣基金（IMF）提供總額120億美元（約新台幣3720億元）貸款計畫，而必須承受撙節措施的衝擊，因此他號召「百萬人遊行」和「人民革命」推翻塞西。

人權觀察呼籲埃及的西方盟國暫停提供塞西政府軍事協助，直到對方停止「嚴重違反國際法」的行為。

人權觀察的中東和北非部門主管惠特森（Sarah Leah Whitson）表示：「全球國家領袖應該承認，提供濫權政府安全和軍事協助，無法為埃及帶來穩定。埃及需要的是尊重人民權利和自由的政府。」

(中央社)