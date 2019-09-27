接受訂購餐廳餐點的外送平台DoorDash今天表示，因為系統暴露出的漏洞，導致近500萬筆客戶、餐廳、外送員的資料外洩。

在北美市場和優食（Uber Eats）、GrubHub競爭、總部設於舊金山的新創公司DoorDash表示，他們本月稍早注意到異常活動，並發現DoorDash用戶資料在5月被「未經授權的第三方」取得。

DoorDash在一則線上貼文向用戶保證，他們已即刻阻擋入侵者的線上存取，並增強系統安全。

根據DoorDash清查，大約有490萬筆個資曝光，多是去年4月5日以前加入這個餐點外送平台的顧客、商家、外送人員。

DoorDash表示，外洩的資料包括姓名、電話號碼、電子郵件信箱、外送地址等。

DoorDash也發現在某些案例中，外洩的資料還包括某些客戶的信用卡末4碼，和某些商家、外送員的銀行帳戶末4碼，另有10萬筆外送員的駕照號碼也外洩。

不過DoorDash表示，外洩的個資尚不足以供有心人士拿去盜刷或將帳戶內的資金轉走。

(中央社)