內定台北市副市長 黃珊珊：尚未跟宋主席報告

內定將接任台北市副市長的親民黨籍台北市議員黃珊珊，27日下午證實，針對接任副市長已和柯文哲討論多年，但這次是考量家庭等因素後才決定接任，她也表示，由於消息提前曝光且接任時間尚未確定，目前尚未告知親民黨主席宋楚瑜。

針對親民黨內認為「橘子變白了」，黃珊珊表示，她覺得親民黨是一個溫暖的家庭，就算有意見不同也還是一家人，什麼問題都可以溝通解決，「橘子還是橘子，並沒有變」。

黃珊珊表示，相信去做行政事務，可以做溝通的橋梁，她也否認進入市府是要協助柯文哲拉攏親民黨。

對於做為柯文哲未來「接班人選」一說，黃珊珊認為，現在的局勢，也不知未來會發生什麼事，而且「不想選票，才會有選票」，把事情做好才會有選票，也沒有想到2022的事情。

外界認為未告知宋接任副市長，頗有柯文哲「挖牆腳」的味道，黃珊珊表示，柯宋常碰面，這次原本有約見面但卻沒有約到，原本有要跟宋楚瑜說明但消息卻提前曝光，「不是誰不想跟誰去報告」。

她坦言，如果在正常狀況，絕對會先跟主席報告，但消息的速度比想像的快，「連我們都沒準備好」。

黃珊珊指出，因為立委選舉問題兩個政黨當然是競爭關係，但宋主席的高度不會注重這種瑣碎的小事，而是關注國家重要的未來。

黃珊珊也證實，很早之前就已向宋楚瑜報告柯文哲有意拉她進入市府，到確定就會向宋主席報告。對於擔任副市長的任務，除了職掌分管外，府會關係也是她擅長的，可以幫上一點忙。

(中時 )