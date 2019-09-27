立委陳學聖27日在臉書以「遲來的正義，還是到了」破題，表示當初因為舉發東海董事包工程而遭逼退、還吃上官司的東海大學前校長湯銘哲，近日收到通知，「請求確認委任關係存在」訴訟三審定讞，最高法院駁回董事會上訴。湯銘哲則不勝唏噓，臉書表示董事會為了面子而動用東海大學的錢打官司，如今三審定讞，董事會應該自掏腰包賠償湯銘哲或辭職以示負責，否則校友「可鳴鼓而攻之」。

陳學聖說，在鄭捷北捷殺人事件後，曾以「用愛化解仇恨」對外發表談話的東海大學校長湯銘哲，因出面舉發該校董事江銘鐘介入校內工程等不當情事，2015年1月21日竟反遭董事會無預警逼退，予以「停職調查」處分。他陪同湯校長召開記者會，譴責教育部對此案拿不出魄力，動作又慢，「董事會將好校長逼走，將好學校搞爛，難道這就是所謂的大學退場機制？」

四年七個多月後，湯銘哲收到通知，「請求確認委任關係存在」訴訟，三審定讞，最高法院駁回董事會的上訴。從台中地方法院，高等法院，到最高法院，三審都勝訴，司法還給湯銘哲公理正義。

陳學聖說，湯銘哲發訊息告訴他，此判決對台灣私校的發展非常重要，對粗暴顢頇的私校董事會是個警告，可惜這遲來的正義來得太晚。湯銘哲還說，會將司法審判結果呈教育部，也希望提醒教育部：堅持合法，不懼訴訟；通告私校董事會，不得無故或違法解聘校長及教職員。

湯銘哲臉書則說，收到最高法院通知，他與東海董事會（九位董事）的「請求確認委任關係存在」之訴訟，三審定讞，最高法院駁回董事會的上訴。從台中地方法院，高等法院，到最高法院，三審他都勝訴，雖然站在公理正義的一方，但時間長達四年七個月，的確是刻骨銘心的歷程。

湯銘哲說，此刻他心如止水，唯一感慨的是，董事會動用東海大學的錢打官司，除了他之外，告成功大學，告教育部，前後花了近千萬（其中有學生繳交的學費），只為了維護面子。如今三審定讞，未來賠償他的薪水，湯銘哲認為他們應該自掏腰包，為錯誤的決定負責，不然就應該選擇辭職，以示負責。否則校友們應可鳴鼓而攻之。

(旺報 )