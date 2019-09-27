蔡英文總統今接見「歐洲經貿辦事處新任處長高哲夫(Filip Grzegorzewski)」時表示，台灣是國際上有能力且願意付出的一員，期盼促成與歐盟雙邊投資協定(BIA)談判，並持續在國際場域中為台灣發聲；即使面對中國的打壓，依然不會放棄國際參與，及為國際貢獻的決心。

總統致詞時首先歡迎高哲夫處長來到台灣，接任歐盟駐台代表這個重要職務，相信在彼此共同努力下，台歐盟雙邊關係一定會更加地緊密。

蔡英文說，近年來，台灣跟歐盟的關係越來越密切，雙邊的貿易和投資都創下新高，台灣有誠意促成雙邊投資協定的談判，也期盼高哲夫處長能夠延續歐洲經貿辦事處這幾年來的努力。

蔡英文指出，台歐盟在人權、自由和民主的價值議題上，正進一步加深對話跟合作。台灣跟歐盟從去年開始舉行年度人權諮商及勞動諮商，另外也就性別平權、LGBTI權益，以及氣候變遷等議題，共同舉辦許多重要活動，顯示台灣重視雙方共享的價值，也希望有貢獻。

總統再次強調，台灣是國際上有能力且願意付出的一員，即使面對中國的打壓，依然不會放棄國際參與，及為國際貢獻的決心。希望歐盟作為和台灣理念相近的夥伴，能夠持續在國際場域中為台灣發聲，共同為維護區域和平、穩定與繁榮做出貢獻。

(中時 )