以聯邦式的概念規劃設置，成立屆滿1年的「國立台灣大學國際產學聯盟」爆發採購弊案，一名王姓約聘專案助理，在經手資訊軟體採購時，與廠商勾結浮報灌水一倍採購價格，之後再由廠商給付10幾萬元回扣，台北地檢署指揮調查局北機站，27日兵分6路搜索王姓助理住處及廠商在萬華區的公司辦公室，並將王及公司吳姓負責人、游姓員工依背信罪嫌約談到案，稍晚移送北檢複訊。

台大國際產學聯盟是因應全球化與知識經濟時代所設立，目的在強化原創知識創造、密切產學連結與解決社會問題的角色，透過產學合作聯盟推動實際創新行動，激發經濟成長動能與整體科技與社會的進步，參考MIT的產學聯盟模式，以聯邦式的概念規劃設置，期待匯聚鏈結國內外頂尖企業的資源，聚焦前瞻創新研究，協助台灣產業接軌國際。

這件軟體採購標案是在去年3月，由王姓助理經手，由於採購案適用科技基本法排除條款，因此並未依政府採購法公開招標。不料，研發成本僅約40萬元左右的軟體，在王某與廠商勾串下，竟然將報價浮報超過一倍，最後以80餘萬元完成採購，浮報金額約50萬元。王姓助理在廠商順利得標後，由廠商處收受10餘萬元回扣。

由於這件採購案不適用政府採購法，檢調目前朝背信罪偵辦，將王姓助理及資訊公司的吳姓負責人、游姓員工約談到案，晚間移送北檢。

(中時 )