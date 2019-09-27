黃粧奶奶(右1)喜歡在村莊內趴趴走，還會幫忙附近鄰居除除草，前兩年身體比較硬朗，還下去孫子的葡萄園幫忙。(吳建輝攝)

平常看護會推他們到媽厝里壘球場樹下與村裡的老鄰居們敘敘舊。(吳建輝攝)

彰化縣溪湖鎮一對住在媽厝里的百歲閨蜜，黃粧及陳黃富貴奶奶，當鄰居已經超過70年了，彼此互相扶持，感情相當好，27日溪湖鎮長黃瑞珠特別在重陽節前夕親手致送老人禮金到他們手中，並希望可以得到一些長壽的秘訣。

彰化縣全縣超過100歲的人瑞有145人，比去年增加了22人，黃粧奶奶與陳黃富貴奶奶今年3月剛好都「加入」百歲人瑞的行列，兩人個性截然不同，黃粧較活潑在媽厝里長大結婚生子，陳黃寶貴則內向，從附近村里嫁到媽厝，兩人目前行動較為不便，平常看護會推他們到壘球場樹下與村裡的老鄰居們敘敘舊。

黃粧的兒子表示，平常媽媽喜歡在村莊內趴趴走，還會幫忙附近鄰居除除草，前兩年身體比較硬朗，還下去孫子的葡萄園幫忙，但這兩年行動逐漸緩慢，但是頭腦依然清晰沒有退化的現象；陳皇寶貴的孫子則說，阿嬤平常都不穿鞋子，喜歡接地氣啦，逗著現場的人哈哈大笑。

溪湖鎮長黃瑞珠說，黃粧奶奶原本還有點不太理人，但是吃了兩個麻糬以後活力都來了，奶奶沒有說長壽秘訣，就是每天生活作息正常，早睡早起睡眠充足，飲食方面也不挑食，但是兩個奶奶都喜歡吃「控肉」，而兩人都是三代同堂，所以家人的陪伴就是長命百歲的秘訣。

(中時 )