首屆「2019新北教育豐年祭」27號上午正式登場，這是新北市府首次舉辦結合觀光的教育研習，一連兩天，來自全國的125名教師齊聚萬里薆悅酒店，相互分享教學經驗，討論如何將在地文化、特色融入課程中。

「新北教育豐年祭」27號上午於萬里正式展開，由5位名師分享特別的教育經驗作開場，名師幽默風趣的演講將與會校長、老師逗得樂不可支，活動還結合教學與科技，讓老師用APP提問，由名師一一解答。除教師外，到場參加的還有新北市教育局長張明文、萬里區長粘雪琴等人。

張明文表示，這2天的「新北市教育豐年祭」，有別以往教師研習，特別結合萬里在地生態，由5位名師與20名夥伴，帶著100名教師走讀萬里，讓教師在輕旅行過程中，激盪出更多想法，望藉此讓新北市的教育研習營成為全國典範。

福和國中老師施妙旻表示，這次活動除有特色外，還很符合全新108課綱的素養導向設計，老師能於教育研習營，學習新的教學模式，將創新想法帶回學校，教育莘莘學子。

教育局表示，研習課程共2天，內容包括「名師論壇」、「心動課堂」、「在地遊學」等，剛開放報名，100個名額就被秒殺，甚至有南投、花蓮、新竹老師北上參加，獲得熱烈迴響，明年第二屆「新北市教育豐年祭」將移師泰山區。

(中時 )