夏語心。東森提供

葉星辰（左）、顏毓麟。東森提供

謝佳見及林逸欣。東森提供

夏語心在《男神時代》劇中為了與劉書宏約會，突破劇中一貫的保守造型，大膽將塑身衣外穿，披上約會戰袍赴約，大秀事業線好身材。沒想到劉書宏看到後卻大吃飛醋，深怕身邊男性都把目光放在她身上。夏語心笑說，自己實際腰圍大概24、25吋，穿上塑身衣之後秒變螞蟻腰，腰圍瞬間小了好幾吋。劉書宏在現場也稱讚夏語心身材好，坦言如果自己的另一半要這樣穿出門也很OK，自己覺得會很有面子。

謝佳見劇中則因前妻林逸欣突然回國，讓他與葉星辰的感情進展也因此停擺。林逸欣還在雨中對謝佳見淚眼告白，最後昏倒在男方懷中，葉星辰和顏毓麟正巧目睹一切，葉星辰只好傷心離開。

林逸欣跟葉星辰也因這場戲淋了一整夜的雨，謝佳見貼心準備薑茶給她們保暖，還說「林逸欣這場戲不但要被淋超久的雨，還要全身濕的跟我對戲，等這場都拍完再被我抱進屋裡，她這場戲真的很辛苦」。

傷心離去的葉星辰，則被水車淋得差點睜不開眼睛，還笑說看到畫面後才發現自己髮型變條碼。葉星辰說「本來這場戲設定是小雨，沒想到實際拍攝雨超大，大到我連隱形眼鏡都跑掉。台視、東森《男神時代》每週六晚間十點於台視，每週日晚間十點於東森綜合台播出。

(中時 )