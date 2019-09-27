目前彰化縣最高齡的人瑞梁李險嘉110歲，身體依然強健，吃蠶豆、啃玉米，哺菜脯，天天活得開開心心，她分享養生之道就是飲食清淡，平常愛泡茶又好客，已經當上太阿祖了，細細數來，五代同堂，生了一男、一女，但子女枝繁葉茂，孫子、曾孫加上玄孫共有47人了。

梁李險在今年110歲，26歲喪偶，獨力耕作四分田養大一男一女，現在有11個孫子

、26個曾孫、10個玄孫，子孫遍及各產業、科技業、醫師等相當有成就，早年一人撐全家雖然辛苦，卻有後福，子孫孝順、越活越愜意。

兒子梁保舜說，小時候就看著媽媽特別辛苦，卻咬牙從不喊苦，知道不能辜負媽媽，用功考上彰化高工，24歲便創業開設機器廠，媽媽也當選過模範母親，今年還報名參加縣府舉辦的重陽節系列活動「高齡同學會」，平時清淡飲食、不挑食，愛泡茶、喝茶、好客，每天生活作息規律、好心情就是最佳的養生之道，平常最愛吃愛吃菜脯、豆腐乳、烤地瓜。

這次重陽節，縣長王惠美縣長、秀水鄉長林英嘉一起前往探訪設籍秀水鄉，住在彰化市的梁李險，並贈送人瑞縣府重陽禮金1萬元、總統府金鎖片及禮品。王惠美說，梁李阿嬤好不簡單，艱苦打拚，孩子也很爭氣，子孫後輩，出了兩個台大、兩個出國留學，還有中醫師、復健師，子孫遍及各產業、科技業、醫師等，都相當有成就，和阿嬤開心的一起切蛋糕，並親吻了一下梁李阿嬤。

梁李險也欣慰的說，「孫子、曾孫等，大家都對我就好耶」，說著、說著，對著來祝賀的大家揮揮手，「謝謝大家」，溫馨滿溢。

王惠美說，彰化縣在今年8月超過65歲以上的長者突破20萬人，今年100歲以上的長者有145人，還比去年多了22人，未來會更在老人福利領域努力。

(中時 )