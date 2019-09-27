民進黨高市議員林智鴻今天進行質詢時，直接copy上一位國民黨議員李眉蓁的質詢模式，播放韓國瑜日前在新北造勢上，脫口而出「他奶奶的」、「林北等你」畫面，猛酸「全國人民見證原來這兩句話可以是口頭禪」。

國民黨高市議員李眉蓁播放大港開唱爭議影片，如呱吉、滅火器樂團、李柏惟在台上飆粗話，她詢問警察局長李永癸這是否有違法？李答已涉公然侮辱罪，也回答議員提問不會讓自己的小孩去參加這樣的活動。

林智鴻效法copy李的質詢模式，針對韓國瑜講的「他奶奶的」、「林北等你」，質詢法制局長、警察局長、文化局長「有沒有兒女？」、「會教兒女講這種話嗎？」

法制局長吳秋麗說，我們不會教這個東西，林智鴻追問有涉及犯罪行為？「沒有，我的法律判斷沒有涉及」。警察局長李永癸則說，自己有兒女，但不會接觸到這類的言語，他認為是一般的「口頭禪」。文化局長林思伶說「尊重每個人的口頭禪」。

林智鴻不滿官員答詢，認為韓國瑜說「學壞3天，學好3年」，但請問一下，這是上流的語言嗎？他嘲諷說，全國人民見證原來這兩句話可以口頭禪，我留做發言紀錄。

(中時 )