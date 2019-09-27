手手企業社創辦人姜文中與大葉大學學弟妹分享設計思維。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

苗栗縣議會議員黎煥強希望透過自己的行動，鼓勵更多年輕人勇於參政。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

國村咖啡莊園負責人張智閔認為，把服務做好就會成功。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

今年是地方創生元年，在政府積極推動下浪潮席捲全台鄉村。大葉大學慶祝創校30周年，也規畫「30而勵」優秀校友獎座，邀請5名校友以「青年返鄉，地方創生」為題，分享個人故事與職場奮鬥心路歷程。

手手企業社創辦人姜文中進駐松菸、大稻埕，以實用的工業設計思維，生產文創商品；在萬華開設披薩店Cura Pizza的張中豪，積極推動地方創生，近日獲選國際旅遊網「亞洲前50名美味pizza專賣店」；原本是竹科工程師的黎煥強，回到家鄉頭份參與公共事務，從頭份市民代表到成為苗栗縣議員，希望實踐改變家鄉的夢想。

姜文中畢業自大葉設藝學院碩士班工設組，他說，科技發展讓人遺忘生活的美好，日常生活的趣味往往從最簡單的探索在地美食開始，進而認識在地文化脈絡，他認為設計的使命與價值，在於幫助在地產業再次興盛。

機械工程學系畢業的黎煥強則指，政治與生活息息相關，期許自己為頭份青年與公共事務之間搭起一座溝通的橋樑，也希望透過他個人的勇敢行動，鼓勵更多青年參與、關心政治，改變大環境。

另外，車輛工程系二技部畢業的張智閔，從大陸返鄉回彰化，投入八卦山咖啡的種植及烘焙，希望讓台灣精品咖啡更上層樓；他認為所有產業都是服務業，把客戶的需求、服務做好，就會成功。從大葉生物科技學系一路攻讀到研究所畢業的江啟峰，又考上台大醫學系博士班，畢業後返鄉當農夫、推廣「魚菜共生」；他獲得臺中市政府補助，進駐霧峰光復新村；相近堅持才是獲得成功最簡單也最有效的唯一捷徑。

校長梁卓中表示，三十年是大葉大學創校的重要里程碑，「三十而立」代表一個人到了成家立業的階段，也是人生職場成熟穩定及成長邁進的階段；30歲到39歲的校友畢業約十年，期間精彩的人生故事與職場奮鬥歷程，都足以成為在校生們勵志的典範。

(中時 )