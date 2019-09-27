陳生怕遲到不得已開曳引機上學，校方第一時間覺得不妥拒絕，但陳同學不斷央求，最後考量陳同學好學的精神及態度，破例讓他進入校園，但也強調下不為例。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

陳生因為家裡沒電腦，畢業前的專題製作有些許落後，所以想利用晚上自習時間請任課老師指導。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣二林工商進修部高三學生陳昶翰，26日在學校附近農田整地，工作結束時接近上課時間，為了避免遲到不得已只好開曳引機上學，校方第一時間覺得不妥拒絕，但陳同學不斷央求，最後考量陳同學好學的精神及態度，破例讓他進入校園，但也強調下不為例。

陳昶翰說，從小就幫家裡務農，2年前開始學開曳引機，曳引機是家裡貸款買的，現在努力工作還貸款中，最近家裡長輩身體不好，他每天忙著幫忙農地耕作，當天耕作完已經接近上課時間，開著時速只有30公里的曳引車回家換機車在到學校上課，勢必會遲到，因此打電話拜託學校教官通融，讓他能夠直接將曳引車開到學校上學。

校方則表示，當晚其實其他同學們在畢業旅行，陳生因家庭環境及農忙時期，沒有參加畢旅選擇在家幫忙，因為家裡沒電腦，畢業前的專題製作有些許落後，所以想利用晚上自習時間請任課老師指導，希望能夠順利完成報告，任課老師邱惠君老師及林柏伸教官都說，陳同學是一個懂事、認份的孩子，為扛起家中的經濟很認真工作，很令人感動。

彰化縣農業處農務暨植物保護科科長蘇啟懷說，開曳引機必須要有小客車牌照，只要備妥出廠證明相關文件，到公所辦理登記，就可申請「農機號牌」，將之懸掛在農機機身前後方明顯處，就可合法在市區道路或公路行駛。

彰化交通隊警務員陳龍文說，非屬汽車範圍而行駛於道路上之動力機械，未依規定請領臨時通行證，或其駕駛人未依規定領有駕駛執照者，處所有人或駕駛人新臺幣三千元以上九千元以下罰鍰，並禁止其行駛。

(中時 )