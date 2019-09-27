義診以骨關節、足壓檢測與脊椎問題的治療與保健為主。（李金生攝）

楊椒喬院長（中左）帶領近20位醫護人員跨海來到，專業服務獲鄉長楊忠俊（中右）和鄉親好評。（李金生攝）

重陽敬老就是要來點不一樣的！高雄市活力得中山脊椎外科醫院跨海來金門義診，替辛苦一輩子的老人家和有酸痛困擾的民眾，好好輕鬆一下和儀器檢查，吸引大批鄉親爭相體驗。

這項由金寧鄉公所主辦的義診，今（27）日起連2天在金寧鄉陸島飯店登場，帶隊楊椒喬院長表示，這回不僅動員近20位專業醫護人員，還運來最好的體外震波與骨質密度篩檢等設備，期待未來也有更多人加入愛心行列。

28日上午9時30分起及下午1時30分起還有2場義診，地點均在陸島觀光飯店。（李金生攝）

義診以骨關節與脊椎問題的治療與保健為主，包括骨關節諮詢、體外震波體驗、骨質密度檢測、預防骨質疏鬆保健、足壓測量及脊椎平衡檢測，中場還帶動伸展舒緩操。

楊椒喬院長（右）偕物理治療師指導民眾進行體外震波體驗。（李金生攝）

楊椒喬指出，因應運動風氣日增及人口老化，非侵入性、不用開刀且不需住院的體外震波治療是解決痠痛的新趨勢，它利用高能量震波，把壓力及能量聚焦傳遞到慢性發炎或已鈣化的骨骼、軟組織上，促使組織代謝循環、微血管新生，達到組織再生與修復。

楊椒喬並說，根據統計，50歲以上者多達1／3的女性和1／5的男性會因骨質疏鬆而易導致骨折，但因發生骨折前，沒有任何症狀，又有「無聲無息的疾病」之稱。因此，只要是50歲以上，不分男女，均建議接受骨質密度篩檢，以達預防及治療之效。

至於足壓檢測則可篩檢因足底壓力錯位造成的膝關節炎、腰背痛及足底筋膜炎。脊椎平衡檢測更可找出脊椎側彎或不明的腰痠背痛、肩頸問題、疼痛與暈眩。

忙於公務的金寧鄉長楊忠俊，也抽空親自體驗一下。（李金生攝）

金寧鄉長楊忠俊感謝共同主辦的陸島飯店與協辦的活力得中山脊椎外科醫院一起守護鄉親的健康。28日上午9時30分起及下午1時30分起還有2場，地點均在陸島觀光飯店，歡迎民眾帶長輩體驗健康，早發現、早預防、早治療。

(中時 )