勞動部高分署創客小棧成果。（勞動部高屏澎東分署提供／吳江泉高雄傳真）

勞動部高屏澎東分署創客小棧今年以「金屬文創‧火樹銀花」為主題，將金屬工藝結合文創推出一系列成果，27日開幕儀式上，高屏澎東分署長程泰運、國立高雄科技大學校長楊慶煜、興仁國中校長王文正等長官貴賓將雕刻「創客小棧」壓克力字版放上燈座點亮，象徵創客精神發光發熱。

分署長程泰運指出，高屏澎東轄區內金屬產業特色與文創產業潛力無窮，今年創客小棧成果以金屬加上文創為特色，並以手作精神營造互動情境，結合講座及工作坊來豐富民眾參訪創客小棧時的深度與收穫，同時協助有意創業卻無實作場域的獨立工作者，發揮創意與實作技能，成功創業及就業或募資生產作品。

所有創客小棧學員、創客及分署自辦訓練學員共11個單位超過100件手作創意展品，從JoesWorld就是我的展區聽取工藝專家介紹，到互動牆體驗區玩起燈球，探索創客精神與金屬文創的奧妙。

透過創客小棧的協助，今年8月創業開設工作室的創客設計師張念琪，以永生的概念設計植物造型等精緻作品，象徵創意能永久保存，她使用的塗料一反傳統釉料，而是使用指甲油來作彩繪，讓作品呈現豐富光澤，層次更加細膩，吸引大家目光。

創作靈感來自兒童繪畫的創客設計師張家維，運用自己的工藝技術將兒童的天馬行空創意化為實體的飾品項鍊，給予親子紀念性的意義，他說，一開始只是為了把自己小孩的創作弄成飾品收藏，之後發現很多父母都有這個需求，因而開啟兒童繪畫客製成飾品的服務。

程泰運分署長表示，創客小棧成果展希望能趣味互動及手作體驗，讓大家能從中發掘驚奇，若是展覽看得不過癮，也歡迎大家來當一日創客，參加現場的金屬講座及金屬工藝坊，創客小棧每月也定期推出各式主題手作活動，歡迎有興趣的民眾搜尋創客小棧臉書專頁或撥07-

(中時 )