雲林國際偶戲節今年步入17歲了！17歲意味著第一年看布袋戲的嬰兒已長成青年，縣府文化處今年因此首度舉辦40歲以下布袋戲青年主演甄選競演，共有六團入選，27日至29日連續3天，每天晚上7點到9點在斗六市環保運動公園競演。

入選的六團包括南投雷峰掌中劇團、桃園泰興樂掌中藝術團、台中聲五洲掌中劇團、臺北木偶劇團、雲林廖千順布袋戲團、嘉義掌藝社掌中劇團。

來自南投的「雷峰掌中劇團」由柯建宇主演，是南投縣傑出演藝團隊」，出身五洲派，演出將以數來寶的口白特色融入掌中戲。

桃園的「泰興樂掌中藝術團」由林昇耀主演，風格是以傳統歌仔戲入布袋戲，從木偶走臺、戲文、念白都蘊含歌仔戲的影子。

台中「聲五洲掌中劇團」是王致偉主演，王從助理演員、後場音樂、編劇、前台實際操偶演師等多重身分，逐步踏實地成為新星主演。

臺北「木偶劇團」由廖群瑋主演，傳承祖父廖武雄（隆興閣第二掌中劇團創立者）演技，並定期到大陸漳州向大陸國寶級藝師莊陳華老師學習掌中技藝，以及向邱火榮老師學習北管音樂藝術。

嘉義的「掌藝社掌中劇團」是何佳煜主演，他把掌中戲保存傳統加入創新變化，讓更多年輕一輩的青年喜愛。

在地藝師廖千順曾獲全國布袋戲青年主演比賽連續兩屆特優獎（第一名）及第二屆的最佳劇本獎，他也是布袋戲大師廖文和之子。

文化處長陳璧君指出，「布袋戲青年主演甄選競演」是今年第17屆雲林國際偶戲節以來首次開辦，公開甄選40歲以下之青年主演為主的劇團所創作的劇本及現場競技，培養更多年輕、有潛力的布袋戲劇團，提升偶戲資產的國際競爭力。

(中時 )