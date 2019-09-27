◎百家樂餐廳涉賭抓不到？盧秀燕怒嗆

台中市百家樂主題餐廳竟淪為「只見賭具，沒有餐具」的賭博天堂？市議員27日不分黨派齊聲抨擊百家樂假餐之名，行賭博之實，賭桌旁提供餐點，竟還有小朋友，有人輸了1000萬，抓不到賭場，台中難道由風化城變成賭城。台中市長盧秀燕強調，不容掛羊頭賣狗肉，要求警局全力取締，一經查獲移送法辦，關門大吉，強勢向非法業者宣戰，警察局也不是吃菜的！

◎不滿議會抽籤質詢 黃捷聲請假處分

對於高雄巿議會黨團協商通過準時散會，時代力量巿議員林于凱、黃捷認為侵犯議員的質詢權，27日到高雄高等行政法院對高雄市議會聲請假處分。請求總質詢開始前，高雄市議會應使未中籤的議員可以對市長施政報告做質詢。

◎湧蓮寺捐6億 陳宏昌與候咬耳朵

蘆洲湧蓮寺捐贈新北市府6億元蓋慈善大樓，新北市長侯友宜與湧蓮寺主委陳宏昌互動熱絡，不時交頭接耳。侯直呼「接到人生最大的訂單」；陳宏昌面對媒體詢問是否願意回國民黨時強調，今以公益活動為主，不方便回應後，快步離去。

◎自強隧道10月限速50公里 民怨塞爆

北市交通警察大隊27日表示，因多年來一直有民眾反應，北市交通管制工程處經實測後，將自2019年10月1日起，調高自強隧道內的限速，從40公里升至50公里，超過60公里將會開罰。

◎民進黨33周年黨慶 扁獲准參加

前總統陳水扁受邀參加28日將於圓山飯店舉辦的民進黨33周年黨慶活動，他日前並向台中監獄提出出席申請，中監表示，經審核相關資料，認為陳水扁出席活動有助於他的病情恢復，已核准此申請，活動當天也將派員觀察他有無違規行為。

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(中時電子報)