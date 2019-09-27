民進黨立委陳明文日前在高鐵上掉了300 萬元，被周刊報導一名神秘男子在陳明文派人出面領回之前，就想向高鐵人員取走行李箱，且行李箱的外觀都描述得一清二楚。但高鐵調閱畫面發現跟帶行李箱上車的人長相不符，男子才未能領走行李箱。國民黨草協聯盟發起人李正皓轉發新聞說，全新爆炸的消息出來了，「陳明文玩完了、蔡碧仲掰掰了！」

立委陳明文日前遺失一個裝有新台幣300萬元的行李箱在高鐵列車上，事發後宣稱這些錢是給兒子到菲律賓開珍奶店用的，引發軒然大波。金管會稱對個人沒有調查權，民進黨廉政會也說依照目前事證，尚難成案。

據《鏡週刊》報導，但有一名矮胖的神秘男子竟然在陳明文派人出面取回失物前，就想向高鐵取走行李箱，且行李箱的外觀跟內容物都描述得一清二楚。但由於企圖領走行李箱的男子跟監視器調閱畫面明顯不符，高鐵人員第一時間就打槍，拒絕讓該名男子領走這被遺失的行李箱。不久後，陳明文派人來領行李箱，由於物品描述跟男子長相與監視器調閱相符，高鐵確認失主是陳明文無誤便將失物返還。

國民黨草協聯盟發起人李正皓轉發新聞說，「陳明文玩完了、蔡碧仲掰掰了！」若這筆錢真的是要給兒子開店之用，為何由另一人出面領取？

他說，有沒有可能整起事件的起因是根本不是單純的遺忘，而只是陳明文與該名中年男子的特殊「交貨」方式？而這種交貨方式也有前例，三年多前立法院秘書長林錫山，事前告知送賄廠商他預定搭的高鐵車次與座位，林錫山在烏日站上車，廠商在新竹上車將裝著七百萬現金的皮箱留在座位也是循此模式。

李正皓說，若未來此中年男子影像外流，且證明並非陳明文辦公室相關之人，甚至被指認出是與陳明文有利害關係之友人的話，那陳明文大概就玩完了，而幫陳明文護航的蔡碧仲也掰掰了！

由此觀之，李正皓說，費鴻泰委員真有先見之明，這真的是把蔡碧仲的臉都打腫了，坐等「爛官」護航，看蔡碧仲要怎麼拗下去！

(中時電子報)