許光漢（右起）、柯佳嬿、施柏宇今天出席活動。盧禕祺攝

柯佳嬿擺可愛動作。盧禕祺攝

許光漢（右）、施柏宇都有不少女粉絲。盧禕祺攝

柯佳嬿、許光漢與伊林娛樂新生代施柏宇，今天出席中視、衛視中文台魔幻愛情影集《想見你》校園首映會，柯佳嬿曾和邱澤拍過《必娶女人》，今天柯佳嬿聽聞邱澤和張鈞甯新戀情，她十分淡定，覺得是好事情，「如果是真的，很替他開心。」

柯佳嬿和老公坤達當初拍《我們發財了》來電，如今修成正果，被問到情侶都是藝人的優缺點，她說：「好處是可以知道互相的工作，都清楚各自的狀況；缺點呢…公不公開都要各自承受壓力，彼此之間很多互動、相處被放大檢視，但這都是做這工作附帶而來的。」柯佳嬿坦言曾想把生活和工作分開，後來發現根本沒辦法，於是調適自己，「公開會輕鬆一點」。

3個人今天穿高中制服零違和感，施柏宇對角色投入深，和大家也建立深厚感情，戲殺青時哭得超慘，直到現在仍常被虧，他羞說：「在戲裡受他們的照顧，就是最好的麻吉。」柯佳嬿忍不住虧他：「還好啦，逢場作戲。」許光漢跟著插一刀：「戲散情就散啦。」

施柏宇被封「國民男友」，他說會有壓力，不過好好把自己的事做好比稱號來得重要。 他這次的角色是個癡情男子漢，「會想到初戀的感覺」，問他自己也有找到初戀感覺？他笑笑說：「我找到了。」

他第一次演出戲份重的作品，他說國高中都是念私立學校，滿壓抑自己，反而藉由拍戲時宣洩，「所以我才會在他們面前變得這麼幼稚」。被問有叛逆期？他還沒接話，柯佳嬿虧，「還是你叛逆期是每個月來一次」，她笑說施柏宇每次被虧都無力反駁，真性情反而很可愛。

今首映會遇大雨，柯佳嬿說劇中雨戲跟哭戲很多，有一場遇襲戲要躺在泥地淋雨，全身都髒水，冷到動彈不得，拍攝時不能發抖，導演喊卡之後，工作人員拿棉被和薑茶給她，她抖到連杯子都握不住，還第一次冷到哭出來，她說當下沒感冒，自嘲：「看來是很適合拍戲的體質。」

《想見你》由屢獲金鐘肯定三鳳製作擔任主創團隊，旗下的作品包括曾在台灣金鐘獎史上創下8項入圍，7項獲獎紀錄成績的《我可能不會愛你》、6項金鐘獎肯定《必娶女人》、華人最愛的人氣戲劇作品《愛的生存之道》、《稍息立正我愛你》…等經典作品。

柯佳嬿在《想見你》中飾演27歲上班族黃雨萱，因對前男友的思念，靈魂意外穿越回到1998年台南，變成17歲的女高中生陳韻如，卻遇見和前男友長得一模一樣的同校同學李子維，展開一連串浪漫虐心又懸疑難解的故事。

《想見你》將於11月17日起每週日晚上10點將於中視、11月23日每週六晚上10點起於衛視中文台全台首播。

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(中時 )