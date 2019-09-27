Miu Miu牛皮斜背包。（行政執行署提供／蔡依珍桃園傳真）

出廠僅4年的Nissan Tiida。（行政執行署提供／蔡依珍桃園傳真）

各式洋酒。（行政執行署提供／蔡依珍桃園傳真）

來來百貨地下生鮮超市。（行政執行署提供／蔡依珍桃園傳真）

中壢精華區破千坪土地。（行政執行署提供／蔡依珍桃園傳真）

快來搶便宜！每月一次的行政執行署桃園分署法拍將於下周二、10月1日登場，不但有CELINE、Miu Miu等名牌包、各式洋酒，還有車況良好、出廠僅4年的Nissan Tiida，桃園鬧區近千坪賣場更是因邁入第四拍，下殺每坪只要5萬元，比農地還便宜，歡迎來搶購。

行政執行署桃園分署10月1日（周二）上午10時，先於桃園市桃園區富國路一百號，拍賣各式轎車、小貨車、箱型車與幼兒車，其中以2015年日產1598cc紅色轎車及2013年中華2378cc深灰色小貨車最具市場競爭力。

下午3時，在桃園市桃園區中正路1195號5樓拍賣室，則有70筆不動產等著新主人。除坐落桃園區中山東路51號第一廣場大樓、原「來來百貨」地下一樓980坪生鮮賣場，進行第四拍，平均每坪只要5萬餘元，其他還有桃園市平鎮區延平路二段302號7樓之5(財星貴族大樓)、桃園市桃園區金門二街177號、桃園市桃園區大有里大有路550─1號及552─1號2樓(冠倫大國社區內、2建物打通大坪數)等公寓空屋，房地底價分別為330萬元、577萬元、730萬2000元，等待新屋主入住，買到賺到，非常划算。

下午3時30分起，緊接著登場的是動產拍賣會，包含知名品牌CELINE、Miu Miu女用二手名牌包、洋酒、魔術面膜等，歡迎男女老少踴躍到場搶便宜。

特別的是，行政執行署桃園分署將標售中壢區超大面寬臨路土地，破千坪可作停車場域、蓋獨棟別墅等，因位於精華地段，區域內土地大多已被建商買走，稀有土地釋出，有意投標民眾可先撥打預約專線03-3579573轉206，由專人帶領現場參觀。

(中時 )