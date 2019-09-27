2019苗栗玩透透出刊，18鄉鎮之美收錄，即日起免費索取。（巫靜婷攝）

苗栗玩透透旅遊主題專刊收錄18鄉鎮好吃好玩的資訊、人文故事及自然風光，苗栗縣政府邀請旅客共享紙上行旅。（巫靜婷攝）

苗栗玩透透旅遊主題專刊連續出刊14年，歷經多次改版，今年邀請出生苗栗客家庄的藝人小禎擔任代言人，在貓裏喵的帶領下，以客家女兒身分重返故鄉，透過生動富有情感的圖文，廣邀全國民眾體驗客庄風情，苗栗縣文觀局表示，專刊即日起提供免費索取，另有電子書方便民眾下載閱讀。

交通部觀光局舉辦「台灣經典小鎮」票選，苗栗縣苑裡鎮、公館鄉、三義鄉、南庄鄉及大湖鄉共5鄉鎮入選，數量為全台之最，其中苑裡更榮獲第1名，為推廣行銷苗栗之美，文觀局邀請小禎返鄉體驗藺草編織、品嘗割稻飯、騎鐵馬遊田園等，以「小鎮不思議」介紹她眼中的苗栗。

小禎大推位於公館出磺坑的台灣油礦陳列館，她表示，那裡可以讓小朋友學到很多東西，而苗栗最棒的就是既能保存傳統文化，又能結合新科技VR，鼓勵大家來苗栗玩，真的玩不完，雙十連假與其在雪隧塞車，不如從台北坐高鐵45分鐘就到苗栗，比開車去宜蘭還近。

文觀局長林彥甫表示，專刊內容豐富多元，蘊含18鄉鎮市的故事、人物、工藝及自然景緻等地方特色，10大篇章穿梭老街巷弄、城鎮文化及庶民美食間，推廣慢魚運動，也涵蓋原住民文化及媽祖繞境習俗，附錄吉祥物貓裏喵設計原創明信片及量尺書籤，篇章間設計手札頁面，極具收藏價值。

文觀局指出，專刊可於台鐵苗栗及竹南站、苗栗高鐵站及縣內合法旅館民宿、城市規畫館、文觀局服務台等多處免費索取，另提供電子書（https://miaolitravel.net/article.aspx?sNo=04007407）方便民眾閱讀，趁著9月至12月來苗栗旅遊還可享用「擴大國旅秋冬遊」的多重優惠。

專刊發表記者會上，指導小禎藺草編織技巧的資深藺編工藝師劉彩雲，雖已近80歲，迄今創作不輟，特別於現場展示純熟的藺編技藝，帶領大家感受「手作」的溫度，另安排阿嬤們帶來別出心裁的「藺香秀」，為活動製造高潮。

(中時 )