雖然癌症來勢洶洶，然而緊追在後的心腦血管疾病，可能是比癌症還危險的殺手！6方法在高血壓前期斷捨離，就可以不用一輩子吃藥。

高血壓與其他慢性疾病息息相關，可能引發心血管疾病、引發腦中風、破壞腎臟功能等。光在高血壓前期（Prehypertension），也就是收縮壓、舒張壓介於120～139／80～89毫米汞柱，將來罹患心血管疾病的機率，就會比血壓正常的人增加2倍。

然而有三～四成台灣人不知道自己有高血壓，就算知道自己有高血壓，也不見得能好好控制，更別說還只是高血壓前期。遠離高血壓與慢性病，不該等到數值到了才開始，已經在高血壓前期的你，該怎麼做？

「高血壓前期認知很重要，因為你還有充足的時間能逆轉回來，」台灣高血壓學會祕書長、台大醫院心臟血管內科主治醫師王宗道指出。

傳統觀念認為，高血壓前期未必要用藥，然而現在趨勢是：「前期概念愈來愈模糊，藥物介入的點愈來愈往下拉，應以病人疾病風險來看要不要提早以藥物進行血壓控制，」也就是說，每個人的理想血壓並不一樣，有人可能在高血壓前期就已經是高血壓了。

王宗道強調，特別是已出現心血管疾病的人，如出現血管斑塊、血管狹窄、腎臟功能較差、心肌梗塞等，即使還在高血壓前期，可能就要用藥、控制血壓，以預防接下來的疾病。舉例來說，雖然血壓在130毫米汞柱，若已發生心肌梗塞，就需要積極接受高血壓治療，將目標血壓值壓在120毫米汞柱以下。

「高血壓前期是一種訊號，告訴你可能不只血壓有問題，血糖、血脂可能都在邊緣值，」王宗道提醒。

壞習慣斷捨離，遠離高血壓6方法:

高血壓前期的民眾提早調整生活習慣，「絕對有助於不要進入高血壓，」王宗道苦口婆心。國外也有研究發現，只要好好控制血壓與危險因子，血管中的斑塊雖然不會消失，但體積可能縮小。方法有：

1.建立量血壓、體重、血液檢查等習慣。即使是年輕人，也需要偶爾量個血壓，才能及早發現異常。若是在高血壓前期，1個月量一次血壓、1年抽血一次就足夠。

2.每天酒精控制在15克以下。舉啤酒為例，酒精濃度5％，15克約等於300cc＝一瓶罐裝啤酒，然而啤酒熱量也高，也需儘量避免。

3.控制體重、腰圍。建議將身體質量指數（BMI）控制在18.5～24以下，但若體重較高，可以每個月減少1公斤為目標。每少1公斤，血壓約可下降1毫米汞柱，若減重10公斤就等於10毫米汞柱，相當於一顆藥的效果。

4.戒菸。菸品中的尼古丁會減少血管彈性，讓壞膽固醇堆積在血管中，增加心血管疾病風險。如果是不吸菸的民眾，則應避免二手菸，二手菸對心血管的危害不比吸菸少。

5.得舒飲食，避開高鈉食物。高血壓患者每日鹽巴攝取控制在6克（台灣男女平均鹽分攝取量約9.5與8.9克），扣除掉食物中天然的鈉，一天能夠使用的鹽巴只剩約5克。所以儘量選擇天然的食物，多吃蔬果、全穀物等，避免高油、高糖、重口味、太多的人工添加物。此外，也要注意一些隱藏高鈉的食物，如白吐司、麵線、運動飲料等。

6.每週運動3～5天，每次40分鐘。許多人因為忙碌很難運動，但王宗道建議，至少珍惜爬樓梯的機會，藉由爬樓梯，藉機測試自己的心肺能力，注意是否出現心血管疾病的症狀，如胸悶或喘。平常多走路，甚至分次走或分次運動也都有穩定血壓的效果。

該問醫生哪些問題？

1.我現在的狀態需要吃藥嗎？

2.為何我的血壓會偏高？與哪些原因有關？

3.我有沒有血管疾病？或其他風險因子？

4.該如何開始監控血壓？

5.需要多久檢查一次？

高血壓關鍵數字

高血壓前期：

收縮壓介於120～139毫米汞柱

舒張壓介於80～89毫米汞柱

高血壓：≧140／90毫米汞柱

(中時電子報)