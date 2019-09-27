竹南君毅中學27日上午舉行拜師禮，特別邀請知名大主廚「古錐師」郭主義到校參加，接受學生獻呈束脩6禮。〔謝明俊攝〕

竹南君毅中學27日上午舉行拜師禮，特別邀請知名大主廚「古錐師」郭主義到校參加，同學準備10道大菜獻給郭主義評鑑，獲得郭主義大聲稱讚。〔謝明俊攝〕

竹南君毅中學27日上午舉行拜師禮，特別邀請知名大主廚「古錐師」郭主義到校參加，同學準備10道大菜請郭主義評鑑。〔謝明俊攝〕

竹南君毅中學舉行感恩拜師大典

竹南君毅中學舉辦拜師禮，特請大廚師郭主義前來傳授廚師帽

謝明俊／苗栗報導

教師節前夕，竹南君毅中學特別在27日上午舉行拜師禮，邀請知名大廚師「古錐師」郭主義到校，接受拜師禮並親傳廚師帽給餐飲科同學，期勉每個同學都能努力學習，成為大主廚，專做好料理讓人享用，同學們並準備10道大菜演出上菜秀，供郭主義鑑賞，獲得大師大力稱讚！

君毅中學校內設有餐飲、歡光等科，其中餐飲界最注重師徒相傳傳統，因此，校方從2011年起，選在教師節前，舉辦感恩拜師大典，藉此來讓學生明白傳承技藝與尊師重道的重要性。

今年君毅中學的感恩拜師大典，特別邀請知名大廚師「古錐師」郭主義到校，共同參與拜師禮，郭主義專長料理川菜，並且以個性龜毛，追求完美著稱。在拜師禮上，郭主義與君毅中學校長林慶旺，帶領全體師生先向至聖先師孔子及餐飲祖師易牙畫像上香、獻果致敬。

接著郭主義和林慶旺一同接受餐飲、觀光科同學代表跪拜、呈送束脩6禮等禮節，隨後，郭主義將廚師最重要的象徵─廚師帽，替同學戴上，代表廚藝傳承，源源不絕。同時校方並安排由餐飲科高3學生替高1新進學弟妹們戴上廚師帽，象徵學長姐對學弟妹的傳承勉勵之意。

接著，餐飲科同學並精心準備10道大菜，演出一場上菜秀，大菜包括了福如東海、壽比南山等菜色，由同學一一端上舞台，先向孔子、易牙獻菜後，再獻給郭主義評鑑，獲得郭主義大力讚賞。

(中時 )