Chinese Taipei takes a 2-run lead!!! 😲😲😲#RoadToTokyo #Softball pic.twitter.com/NwcrJ0A4Yu — WBSC Softball #RoadToTokyo (@WBSCsoftball) 2019年9月27日

攸關東京奧運最後一張門票的中華女壘隊，今天下午挑戰地主大陸隊，雖然首局就掉2分，但女將們在第5局開始絕地大反攻，單局攻下4分，第6局再添1分，第7局一口氣攻下4分，最終以9比3逆轉勝，只要明日大陸能夠擊敗澳洲，中華隊就能搭上東奧末班車。

東京奧運女壘項目只有6支球隊參賽，日本、美國、墨西哥、加拿大與義大利先後取得入場券，這次在大陸上海舉行的亞大區資格賽，中華隊首戰1比5不敵澳洲，緊接著擊敗香港和印尼，以分組第二、帶著1敗劣勢晉級超級循環賽。

中華隊今天派出林盈馨先發掛帥，雖然首局就連續被敲出3支安打失掉2分，但她隨即穩住陣腳，沒有再讓對方攻下任何分數，直到6局下半再失1分，全場被打5安，是中華隊能夠逆轉戰局的功臣之一。

前4局毫無攻勢的中華隊，5局上半如睡醒的猛獅，靠著對方失誤，加上二出局後連續4支安打攻下4分，逆轉超前比數。6局上再以2支安打得到1分，可惜在滿壘的情況下被雙殺。

中華隊不但在這場比賽要擊敗大陸，而且還得贏超過4分，然後期盼大陸明日能夠擊敗澳洲，在三隊戰績相同的情況下靠著比較勝負分拿到奧運入場券。

7局上中華隊在背水一戰的逆境中發揮強大攻擊火力，不但將大陸隊先發投手轟退場，而且還拿到4分，最終以6分之差獲勝。

(中時電子報)