號稱要創造100億消費額，但最後只有25億業績，市府27日在議會專案報告「台中購物節檢討」，議員質疑灌水，觀旅局表示，交通部觀光局統計，2019年7月份台中市觀光景點旅遊人數約413萬人，較去年同期成長11％，2019年8月台中市觀光景點旅遊人數340萬人，較去年同期成長4％％，顯見台中購物節加上其他各式行銷宣傳及活動，發揮行銷成效。

台中市府力拚經濟，今年自7月10日至8月18日暑假期間舉辦首屆台中購物節，結合台中2萬多家量販、百貨等多元業者，提供折扣創造經濟效益，短短40天內，登錄APP的發票消費金額就超過25億元，再加上周邊餐飲、旅遊、住宿等，商機上看百億，7、8月觀光景點旅遊人數較去年成長許多。

市議會今日舉行開臨時會，市府經濟發展局長張？源進行「

台中購物節檢討」專案報告，他表示，首屆台中購物節動支第二預備金3000萬元及經發局商圈特色行銷預算180萬元舉辦，加入的優惠店家數高達2萬1106家，囊括食衣住行育等各種類型，提供多項超值優惠方案。

配合購物節活動，市府設計「台中購物節.全城On Sale」APP，上架短短一個月，在iOS免費APP排行衝進前百名，排行第47名（旅遊類排行第6名），Android熱門免費項目排行第4名，總下載近20萬次，遠超越許多官方APP。

經問卷調查，對首屆台中購物節獎項規劃滿意度調查中，僅1％表示不滿意，高達79％表示滿意，另20％持中立意見；支持明年度繼續辦理購物節活動的民眾則高達97％。

市議員黃守達關切台中購物節活動月份旅遊人次的統計數字來源。觀旅局表示，根據交通部觀光局統計資料顯示，今年度7月份台中觀光景點旅遊人數為413萬7894人次，相較去年度同期7月份的372萬1374人次，成長達11％；今年8月份則為340萬8594人次，相較去年度同期8月份的327萬7944人次，成長達3.9％，成功吸引更多旅客來台中旅遊及消費。

黃守達指出，台中市各觀光景點的觀旅人次，發現誇大台中購物節成效，以七月為例，增加的11％（41萬）觀旅人次中，有5％（22萬）來自大坑風景區，但是購物節卻沒有任何大坑風景區的配套活動。

此外，有3.5％（13萬）來自台中歌劇院，但是去年台中歌劇院的數字為零，根本還沒開始統計。要用大坑風景區與台中歌劇院的人次成長來證明購物節的成效，缺乏說服力。

黃守達對照今年與去年七月份的觀旅人次，發現有許多觀光景點都有下降趨勢，包括科博館、國美館、高美濕地、麗寶樂園、霧峰林家花園、武陵農場、福壽山農場、梨山休憩區。由此可見，台中購物節無成效。

觀旅局指出，由於前市府歷年來均未編列台中觀光旅遊數據調查統計分析預算，因此台中觀光景點旅遊人數等資料，為比照往年做法，參照交通部觀光局數據的資料。目前觀光旅遊局也開始進行數據調查研究，以利更快速精確統計台中觀光旅遊人數。

(中時 )