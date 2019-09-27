重登「世界球后」的戴資穎27日在韓國羽球公開賽女單8強，遭遇20歲印尼天才小將東宗（Gregoria Mariska Tunjung），首局雖然一度落後6分，但小戴穩紮穩打，救回兩個局點，反以24比22拔得頭籌。次局小戴面對14比20落後，神奇催出8比0反攻，反以22比20拿下次局，直落2闖入28日的4強賽。

小戴28日將與堪稱「天敵」的泰國好手伊瑟儂（Ratchanok INTANON）拚搶決賽門票，伊瑟儂過去對小戴以13勝12敗略占上風，是極少數對小戴勝多敗少的現役球員。不過今年4月在馬來西亞與7月在印尼的近兩次交手，都是戴資穎勝出，有機會將對戰勝率拉回5成。

而8強對陣東宗，小戴過去3度遭遇不但全勝且1局未失，但這個傲人紀錄27日差點破功。一開賽東宗強勢出擊，小戴則因失誤過多，首局前段兩度落後6分，技術暫停以5比11落後。

技術暫停後小戴熱機完成，開始運用多變手法控制比賽，讓東宗頻頻失誤，先以一波6比1攻勢追成1分差，14平後兩人相互拉鋸，小戴雖然先被兩度逼出局點，但都及時救回，22平後先以扣殺得分，再讓對手回擊出界，有驚無險拿下首局。

次局換邊，小戴也從2比6落後下展開反攻，以一波9比2攻勢後來居上，可惜技術暫停後失誤過多，連丟8分，先被東宗逼出6個局點。此時小戴神情嚴肅，反而打出無比的專注力，連續救回6個局點，硬是不讓比賽拖進決勝第3局，以8比0猛攻收下4強門票，全場共攔下8個局點，東宗只能徒呼負負。

(中時電子報)