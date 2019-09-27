風雨籃球場造型獨特，場內包含2面籃球場，屋頂採用鋼構、彩鋼等造型建材，集環保、節能工法，採光及通風良好，提供民眾雨天時可運動場所。（盧金足攝）

歷經5年、3任市長，南屯豐樂公園旁的文小65學校預定地球場，由台中市府結合中央投入總經費3600萬元整建，27日重新啟用，場內新設風雨籃球場、紅土網球場及直排輪曲棍球場，改善運動空間。市長盧秀燕強調，市政工作一棒接一棒，未來會興建更多類似球場，讓市民健康快樂生活。

盧秀燕指出，文小65用地原是汽車拖吊場，前市長胡志強於103年將拖吊場縮小、遷移，興建8面露天籃球場，後來前市長林佳龍因應地方需求，擴大設置室內及戶外籃球場、紅土網球場及直排輪曲棍球場等，提供多元運動空間。

教育局說明，文小65位於南屯區13期重劃區內，鄰近豐樂公園及多所學校，原為文心拖吊場，考量區內公有運動設施不足，市府設置簡易籃球場，免費供市民使用；但逢下雨時露天籃球場無法滿足民眾運動需求。

檢討規劃整體空間，2018年投入總經費3600萬元，包括市府挹注2400萬元、體育署補助1200萬元，除設置風雨籃球場2面、露天籃球場6面外，也規劃紅土網球場3面及1座直排輪曲棍球場，並增設公廁及管理室等周邊設施，整建工程去年1月開工，今年6月完工。

教育局指出，風雨籃球場造型獨特，場內包含2面籃球場，屋頂採用鋼構、彩鋼等造型建材，集環保、節能工法，採光及通風良好，提供民眾雨天時可運動場所。

今日文小65球場啟用典禮，由盧市長、立法委員張廖萬堅、市議員劉士州、朱暖英、黃馨慧、何文海、張耀中、教育局長楊振昇、運動局長李昱叡、代辦工程的南屯國小校長蔡承憲及多位在地里長共同剪綵，氣氛熱鬧。

(中時 )