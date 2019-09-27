高雄市長韓國瑜今赴議會接受議員質詢，下午輪到時代力量市議員黃捷質詢，黃捷質詢時說，日前接待日本學者來高雄，但是卻由競選團隊居中聯絡，質疑架空局處處理，甚至斬釘截鐵強調，韓國瑜的施政報告，3月和9月的內容幾乎都是複製貼上，僅有2字不同。甚至108年和109年重要施政事項。重複的高達127項。

黃捷今質詢抽到18號，下午5點左右上台質詢韓國瑜市長。先是針對各局處首長懸缺質疑，其中毒防局長阮清揚6月17日才上任，但韓國瑜去年12月才上任，懸缺6個月之久。且接待日本學者來高雄，但是卻由競選團隊居中聯絡，質疑架空局處處理。

對於施政報告，黃捷質疑，斬釘截鐵強調，韓國瑜的施政報告，3月和9月的內容幾乎都是複製貼上，僅有2字不同。甚至108年和109年重要施政事項。重複的高達127項。

另外，愛情產業鏈、中英雙語教育，在9月的施政報告中，都完全不見了。質疑是否「雷聲大雨點小」，她要求韓市長，施政請訂出實質目標，不要口號。

(中時電子報)